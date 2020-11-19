В Ростовской области мужчина с помощью приятеля изнасиловал жену

https://static.news.ru/photo/28a44d14-2a51-11eb-97e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Родионово-Несветайской слободы в Ростовской области стала жертвой группового изнасилования, организованного её мужем. Вторым насильником стал приятель супруга.

Нападение произошло в Первомайском районе, сообщает МК.RU.

По данным канала, 27-летний муж уговорил 33-летнюю жену съездить в гости к своему другу. Там компания закатила вечеринку, в ходе которой мужчина стал склонять женщину к групповому сексу. Когда та отказалась и стала сопротивляться, приятели избили женщину, а потом изнасиловали.

О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию. Зачинщик преступной оргии и его приятель задержаны.

Уточняется, что супруги состоят в официальном браке, но вместе не проживают.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра.