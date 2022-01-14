В Ростовской области горит молокозавод

На территории молокозавода в слободе Родионово-Несестайская Ростовской области возник пожар, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону. Огнём охвачено более 100 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные. Сообщается, что загорелась кровля одноэтажного производственного здания.
На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило горение внутри помещения. По оперативным данным, площадь пожара составляет 100 кв м. Пострадавших нет. На месте пожара работают 47 человек, 14 единиц техники, - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару присвоен высший ранг сложности.
13 января в Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара: загорелся жир в вытяжке халяльного кафе Ором, находящегося в том же здании.