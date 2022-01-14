В Ростовской области горит молокозавод

В Ростовской области произошло возгорание на территории молокозавода в слободе Родионово-Несестайская. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Информации о пострадавших пока не поступало.

Загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Возгорание было внутри помещения. О причинах пожара в данный момент неизвестно. Огонь тушат 47 человек, задействованы 14 единиц техники, — пояснили в ведомстве. 13 января...