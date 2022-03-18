В Ростовской области 17 детей отравились едой в школе-интернате

В Ростове-на-Дону 17 воспитанников санаторной школы-интерната были госпитализировали с признаками отравления. Дети почувствовали себя плохо после того, как поели. Возраст пострадавших — от семи до 15 лет. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 16 марта 2022 года воспитанникам санаторной школы-интернат г. Ростова-на-Дону, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 17 детей, в возрасте от 7 до 15 лет, резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи, рвоты и повышенной температуры, — говорится в сообщении.

Как сообщили в СК, после прокуроркой проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для несовершеннолетних). В настоящее время все дети госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В феврале пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет отравились парами хлора в бассейне в Кемерово. Как сообщалось, они вместе с родителями посещали сауну с бассейном, а по возвращении домой почувствовали ухудшение самочувствия. Пострадавшие были госпитализированы.