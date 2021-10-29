В Ростове задержан заместитель главы города

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В Ярославской области силовыми структурами задержан заместитель главы администрации городского поселения Ростов Михаил Рысев. Об этом сообщил в беседе с ТАСС глава города Андрей Лось.

Было задержание Михаила Рысева. Подробности сообщить не могу до официальной информации Следственного комитета, — заявил Лось.

Он также отметил, что задержание заместителя не имеет отношения к деятельности администрации Ростова.

По информации местных СМИ, задержание Рысева может быть связано с его деятельностью до трудоустройства в городскую администрацию.

В региональном СУ СК РФ ситуацию с задержанием не комментируют.

Ранее в автомобиле депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина в ночь с 28 на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области нашли тушу убитого лося. Уточняется, что транспортное средство оформлено на Саратовское областное отделение КПРФ. Сам депутат на месте объяснил, что обнаружил животное в лесу, решил его забрать и разделать.