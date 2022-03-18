В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализированы после прорыва теплотрассы

В Ростове-на-Дону 13 человек были госпитализированы в результате прорыва теплотрассы и попадания кипятка в квартиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области.

По информации спасателей, инцидент произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Малиновского. Сигнал о прорыве теплотрассы поступил около 01:20 по московскому времени.

В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов (вода попадала в квартиры через окна). Эвакуированы 35 человек, — сообщили в МЧС.

Прорыв был ликвидирован, жильцы вернулись в квартиры.

С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек, — уточнили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы продлятся, ориентировочно, до 18:00 21 марта. Всё это время без теплоснабжения будет остапваться один 25-этажный жилой дом по улице 2-я Краснодарская.

К устранению последствия аварии привлечено 48 человек.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в результате прорыва на теплотрассе девушка провалилась под снег в кипяток. Она направлялась на автобусную остановку и почти полностью провалилась в снег, под которым текла горячая вода. Пострадавшая осталась жива.

Также сообщалось, что прорыв газовой трубы с последующим факельным возгоранием произошёл на территории Кочубеевского округа в Ставропольском крае. По данным спасателей, повреждена труба диаметром 500 мм.