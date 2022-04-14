В российской колонии 30 осуждённых попытались покончить с собой

В Ульяновской области около 30 заключённых одной из колоний попытались покончить с собой в знак протеста против режимных мероприятий. Ещё 12 осуждённых объявили голодовку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Инцидент произошёл 13 апреля. Акцию устроили заключённые, которые были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Они также являются злостными нарушителями режима.

Порядка 30 осуждённых совершили акт членовредительства, — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, 12 осуждённых в письменной форме отказались от употребления приготовленной в колонии пищи. Они также были осмотрены медиками, их состояние признано удовлетворительным.

Наряду с этим заключённые повредили средства видеонаблюдения в камерах, а один из них ударил сотрудника колонии.

Во ФСИН отметили, что исправительное учреждение работает в штатном режиме. В настоящее время проводятся проверки по факту произошедшего, устанавливается размер ущерба. Результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в саратовской колонии произошла массовая драка заключённых. Причиной для неё послужил спор о сферах влияния. В результате один осуждённый погиб и ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.