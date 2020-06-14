В России от коронавируса умер 7091 человек

https://static.news.ru/photo/8e02bc20-aede-11ea-9264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РФ ещё 143 человека скончались за минувшие сутки с подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, число жертв коронавируса в России достигло 7091 человека.

В общей сложности с начала пандемии заразились 537 210 находящихся на территории России человек, из них у 8246 заболевание было выявлено в прошедшие сутки. Вылечились от вируса и выписались 284 539 инфицированных.

Как писал NEWS.ru, в РАН назвали способ спасать жизни при COVID-19. По мнению научного руководителя Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоила Атауллаханова, жизнь человека можно спасти при тяжёлой форме коронавирусной инфекции, если подавить гиперактивацию системы свёртывания крови, работа которой приводит к образованию тромбов. По его словам, этот метод применяется в тестовом режиме в 12 московских клиниках, но всё же его исследованию уделяют мало внимания в РФ.