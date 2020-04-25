В России от коронавируса скончались за сутки 66 человек

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В России за сутки зафиксировано 66 летальных случаев от COVID-19. Общее число жертв инфекции в стране достигло 747.

Также за последние сутки подтверждён 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них у почти 3000 инфицированных не было клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб.

По данным на 26 апреля, число заражённых COVID-19 в стране составляет 80949 человек, 6767 выздоровели. В Москве зафиксировано 42480 заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что из больниц в китайском городе Ухань выписали всех пациентов, проходивших лечение от коронавируса.