В России ликвидировали четыре террористические ячейки

Российские силовики ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Задержаны 15 человек, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операции проводились в конце июня — начале июля в Пензе, Уфе и Челябинске. В числе задержанных главари ячеек и 11 активных участников — граждане России и выходцы из стран Центральной Азии. Они занимались распространением идеологии терроризма и вербовкой в ряды организации российских мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков силовики изъяли пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи, которые злоумышленники использовали для ведения противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что силовики ликвидировали членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые планировали устроить теракты в Москве и Астраханской области. Кроме того, были уничтожены пять боевиков, которые готовили нападения в Кабардино-Балкарии.