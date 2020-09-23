В России ещё 149 человек погибли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/97678e12-fe39-11ea-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки от коронавируса скончались 149 заболевших. По-прежнему наибольшее количество смертельных случаев от вируса зарегистрировано в Москве (15) и Санкт-Петербурге (22). Об этом утром 24 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 19 948 человек. Заразились 1 128 836, из них 6595 за минувшие сутки. Всего выздоровели 929 829 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Института имени Марциновского Александр Лукашёв удивлён небольшому росту заболеваемости COVID-19 в России. Специалисты ожидали значительного увеличения случаев коронавируса из-за начала учебного года и возвращения людей из отпусков. Учёный отметил, что в России, по его мнению, «достаточно слабо соблюдаются противоэпидемические мероприятия». В частности, говорит эксперт, «в общественных местах очень мало людей в масках». Лукашёв также добавил, что сейчас невозможно спрогнозировать, когда начнётся спад заболеваемости в стране.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.