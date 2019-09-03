https://static.news.ru/photo/354eea0e-ce2e-11e9-b150-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ведомстве считают справедливым приговор блогеру Владиславу Синице за пост в Twitter, признанный экстремистским.

Мы считаем, что суд вынес справедливое решение, — передаёт его слова «Интерфакс».

Он также отметил, что ведомство изначально поддерживало просьбу прокуратуры о лишении свободы на шесть лет.

Пост, который следствие считает экстремистским, Владислав Синица разместил в Twitter 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.

Как ранее писал News.ru, Пресненский суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме из-за поста в Twitter.