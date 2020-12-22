В Рио-де-Жанейро мэра арестовали по делу о коррупции

https://static.news.ru/photo/cd1812c8-4445-11eb-9322-fa163e074e61_660.jpg Марсело Кривелла Фото: Wallace Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла арестован по делу о коррупции.

Кроме него под стражу были взяты бизнесмен Рафаэль Алвесе и экс-следователь Фернанду Морайсе. Силовики подозревают арестованных в организации преступной схемы, позволяющей присваивать средства из городской казны, а также вымогать деньги у бизнесменов, сообщает телеканал Globo.

Следствие считает, что предприниматель Алвес обещал частным компаниям получить выгодные контракты с мэрией, поскольку он был знаком с высокопоставленными чиновниками. За эти услуги он брал с бизнесменов деньги. Их делили между участниками преступной схемы.

Кривелла возглавлял Рио-де-Жанейро с начала 2017 года. В ноябре 2020 года он проиграл второй тур муниципальных выборов и пытался добиться переизбрания. Его мандат истекает 1 января 2021 года. Примечательно, что до начала своей политической карьеры Кривелла был евангелическим пастором. Он исполнял религиозные песни в жанре госпел.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году силовики обвинили бывшего президента Бразилии Мишеля Темера в руководстве организованной преступной группировкой. Она существовала почти 40 лет и была организована в годы работы политика в правительстве Сан-Паулу. За всё время существования ОПГ преступники получили почти $470 млн. В марте 2019 года бывшего президента арестовали по подозрению в коррупции.