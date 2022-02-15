В РФ заочно арестовали лидера украинского радикального движения «М.К.У.»
В России суд заочно арестовал лидера украинского радикального движения «М.К.У.» Краснова
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:25, 15 февраля 2022
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Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главаря украинской радикальной неонацистской группировки «М.К.У.» Егора Краснова (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет РИА Новости. Организацию считают причастной к убийствам, а также к подготовке терактов, в том числе к взрыву автобуса в Воронеже.
В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
Краснову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц по части 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. О каким именно убийствах идёт речь, не уточняется.
Ранее ФСБ задержала18-летнего сторонника «М.К.У», который, по версии следствия, готовил теракты на объектах транспорта. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, житель Тверской области осуществлял пропаганду идеологии массовых убийств, а также занимался вовлечением в сообщество новых членов и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры. Задержанный дал признательные показания, в его мессенджере Telegram была обнаружена переписка с Егором Красновым, также были изъяты предметы и документы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.