В РФ заочно арестовали лидера украинского радикального движения «М.К.У.»

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главаря украинской радикальной неонацистской группировки «М.К.У.» Егора Краснова (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет РИА Новости. Организацию считают причастной к убийствам, а также к подготовке терактов, в том числе к взрыву автобуса в Воронеже.

В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Краснову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц по части 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. О каким именно убийствах идёт речь, не уточняется.