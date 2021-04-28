В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших взрывы

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ФСБ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.

В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», — говорится в сообщении.

Сторонники радикалов вели подрывную деятельность, пропагандировали экстремизм, а также готовили серию терактов, в том числе и намеревались взрывать некоторые здания. При обыске у задержанных изъяли холодное оружие, электронные носители информации со сведениями, как изготовить бомбу, а также с отчётам об уже совершённых или планируемых деяниях.

Кроме того, на некоторых устройствах были обнаружены видеоотчёты, которые радикалы высылали главарю «М.К.У.» Егору Краснову.

В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания, — уточнили в ЦОС ФСБ.

В марте в Геленджике и Ярославле задержали ещё 14 участников украинского радикального сообщества «М.К.У.». В ходе задержания правоохранители изъяли у радикалов нацистские материалы и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.