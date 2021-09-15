В РФ на Telegram-канал завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений

МВД РФ завело административное дело в отношении одного из Telegram-каналов. Преполагается, что там распространялись материалы о сексуальных контактах с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства депутату Госдумы Василию Пискареву. Ранее законодатель направлял соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

Изначально с просьбой заблокировать канал в Telegram, где открыто обсуждались интимные отношения с несовершеннолетними, к Василию Пискарёву, являющемуся председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, обратились жители Мордовии. Депутат направил обращение в Генеральную прокуратуру по поводу распространения в сети запрещённых материалов.

Министерство внутренних дел рассмотрело поступившее из Генпрокуратуры обращение, после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по статье КоАП о пропаанде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. ранее в дополнении к нормам даннйо статьи приняли закон об ответственности за пропаганду педофилии.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что московская школьница обвинила в педофилии родного дядю, который также является её официальным опекуном. Полиция задержала 38-летнего мужчину.