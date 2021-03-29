В РФ количество хищений денег со счетов граждан выросло на треть

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Количество краж с банковских счетов граждан РФ по итогам января выросло на 30,4% в сравнении с прошлым годом и достигло 11,8 тысячи. Такие данные Генпрокуратуры приводят «Известия».

По информации издания, больше всего подобных преступлений происходит в Удмуртии, Республике Алтай и в Амурской области. Большинство из них остаются нераскрытыми.

По 7,4 тысячи предварительное расследование приостановлено в связи с неустановлением личности подозреваемого, — сообщается в материалах Генпрокуратуры.

Ещё одним распространённым преступлением стали разного рода мошенничества. В январе их было зарегистрировано на 7,6% больше, чем в прошлом году и достигло показателя 24 тысячи случаев. Большинство видов мошенничества совершаются с помощью информационно-коммуникационных технологий.

При этом отмечается снижение квартирных краж (на 30,9%), карманного воровства (на 30,8%), грабежей (на 28,7%) и разбоев (на 17,8%).

Как полагают эксперты, в 2021 году число мошеннических схем увеличится. Для борьбы с киберпреступлениями необходимо принимать целый комплекс мер — от просвещения граждан, до действий со стороны бизнеса и государства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело было возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей. Их 60-летний житель Москвы потерял, когда выбрасывал мусор.