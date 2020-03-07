Один человек погиб и один получил ранения при взрыве в жилом доме в Страсбурге. Инцидент произошёл в многоэтажке на 15-й улице Прованса.
На месте работают пожарные и спасатели. Причины случившегося пока не приводятся. По фотографиям можно понять, что всё произошло в квартире на девятом этаже.
Как сообщил в Facebook заместитель мэра города Алан Фонтанель, всех жителей дома временно эвакуировали в спортивный центр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.
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