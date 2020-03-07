https://static.news.ru/photo/60477482-6051-11ea-ac5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Fontanel/facebook.com

Один человек погиб и один получил ранения при взрыве в жилом доме в Страсбурге. Инцидент произошёл в многоэтажке на 15-й улице Прованса.

На месте работают пожарные и спасатели. Причины случившегося пока не приводятся. По фотографиям можно понять, что всё произошло в квартире на девятом этаже.

Как сообщил в Facebook заместитель мэра города Алан Фонтанель, всех жителей дома временно эвакуировали в спортивный центр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Самаре в жилом двухэтажном доме взорвалось газовое оборудование. Пострадали семь человек.