В результате взрыва на рынке в Коврове пострадали три человека

https://static.news.ru/photo/45ea8880-1c31-11eb-ae9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате действий мужчины, который на Октябрьском рынке в Коврове 1 ноября взорвал гранату, пострадали три человека.

Пострадавшие госпитализированы. Самому подрывнику оторвало руку. Об этом сообщили представители пресс-службы управления МВД по Владимирской области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в 10:30. Правоохранители прибыли на место и выяснили, что взрыв случился после конфликта между тремя людьми. По имеющимся сведениям, скандал произошёл из-за того, что подрывник приревновал к третьему лицу свою супругу.

В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение, — цитирует ТАСС сообщение от пресс-службы МВД.

В настоящее время правоохранители выясняют, где подрывник мог взять гранату. Полиция при этом предполагает, что это могло быть и другое взрывное устройство.

Как ранее передавал NEWS.ru, в гаражном кооперативе в подмосковном городе Мытищи произошёл взрыв. Под завалами находятся люди. Один человек погиб.

В экстренных службах сообщили, что известно о двух пострадавших. Одного из них вытащили из под завалов. Повреждены пять гаражей. Под завалами могут находиться ещё двое человек.