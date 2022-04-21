В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погиб человек

Пожар произошёл в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, расположенном в Твери, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, ещё около 14 человек получили ранения.

По уточнённой информации, пострадали 15 человек, один из них погиб, — указал собеседник агентства, отметив, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

В региональном главке МЧС РФ, в свою очередь, заявили , что при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб.

По информации МЧС, возгорание в здании НИИ произошло днём 21 апреля, сообщение о пожаре в здании улице Афанасия Никитина поступило в 11:08. В ведомстве отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, информация о них уточняется. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и дежурная смена СПТ.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

В феврале крупный пожар произошёл в районе рынка на остановке «Третья рабочая» во Владивостоке. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.