18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Происшествия

В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погиб человек

12:54, 21 апреля 2022
В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погиб человек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пожар произошёл в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, расположенном в Твери, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, ещё около 14 человек получили ранения.

По уточнённой информации, пострадали 15 человек, один из них погиб, указал собеседник агентства, отметив, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

В региональном главке МЧС РФ, в свою очередь, заявили, что при пожаре в Твери пострадали 17 человек, из них один погиб. 

По информации МЧС, возгорание в здании НИИ произошло днём 21 апреля, сообщение о пожаре в здании улице Афанасия Никитина поступило в 11:08. В ведомстве отметили, что в результате происшествия есть пострадавшие, информация о них уточняется. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 4, 72, СПСЧ и дежурная смена СПТ.

Персонал научного учреждения Минобороны России в Твери эвакуировали. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

В феврале крупный пожар произошёл в районе рынка на остановке «Третья рабочая» во Владивостоке. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео