Восемь человек пострадали в результате двойного ДТП в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/7bd25650-8a3e-11eb-b5c3-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/tipichkras/t.me

На территории Краснодара в воскресенье, 21 марта, произошло два ДТП, в которых оказался виновен один и тот же водитель. Он выехал на встречную полосу, а после аварий покинул место происшествия. В результате столкновений пострадали восемь человек. Мужчину в настоящий момент разыскивает полиция. Об этом в разговоре с журналистами рассказали представители городского УМВД.

В ведомстве отметили, что водитель, личность которого пока не установлена, двигался на своём Renault Logan по Ростовскому шоссе. На пересечении с улицей Солнечная он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такой же марки. Затем мужчина просто продолжил движение и снова допустил удар своей машины об другую. На этот раз на его пути встретился ВАЗ-2114. Отечественное транспортное средство изменило траекторию движения и врезалось в дерево. Виновник аварии бросил свою машину и скрылся.

Пять граждан госпитализированы в медицинское учреждение, троим назначено амбулаторное лечение. Среди восьми пострадавших одна несовершеннолетняя девушка 17 лет. По факту аварии проводится проверка, разыскные мероприятия, направленные на установление личности, задержание виновника ДТП, — передаёт сообщение РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, накануне в результате опрокидывания автобуса на трассе в Астраханской области пострадали пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.