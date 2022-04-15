В результате ДТП с двумя микроавтобусами под Воронежем погибли два человека

В Новоусманском районе Воронежской области после столкновения двух микроавтобусов два человека погибли, пишет РИА Новости, ссылаясь на сотрудника экстренных служб. Отмечается, что в результате ДТП 15 человек получили травмы. Всего внутри транспортных средств находился 51 человек, включая ребёнка.

Авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса произошла в субботу вечером на 524-м километре автодороги «Дон» в Новоусмановском районе Воронежской области. Всего в автобусах был 51 человек, в том числе один ребёнок. Пострадали 17 человек, из них двое погибли, остальные госпитализированы, — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, в больницу доставили девятерых пострадавших.

10 апреля два человека скончались в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на трассе М-7 «Волга» в Удмуртии. 14 пострадавших были госпитализированы. В микроавтобусе находились 13 человек.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в ДТП попал микроавтобус, в котором ехали жители Донецкой Народной Республики. В результате аварии погиб один человек, шестеро пострадали. ДТП произошло на автодороге Матвеево-Курганск — Родионово-Несветайск. Микроавтобус, в котором находились 17 человек, столкнулся с грузовым автомобилем.