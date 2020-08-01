В результате ДТП в Севастополе пострадали 14 человек

https://static.news.ru/photo/007b780c-d3fe-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Фото: typical_krd/vk.com

В Севастополе столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате аварии травмы получили 14 человек.

В числе пострадавших шестеро несовершеннолетних, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Накануне в Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП, в котором погибли девять человек и ещё 10 пострадали. Перевозивший пассажиров микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, предположительно, из-за того, что его водитель уснул за рулём.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как писал NEWS.ru, Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу организатора рейса микроавтобуса. Под арестом он пробудет до 31 августа. Следователи уже получили доказательства нарушения им правил безопасности при организации перевозок.