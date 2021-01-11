В результате ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека

https://static.news.ru/photo/9f340454-541f-11eb-8354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

После ДТП на Новорижском шоссе в больницу Подмосковья были доставлены более 20 военных.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, госпитализирован 21 пострадавший, степень тяжести травм уточняется.

Всего пострадали 28 человек, четверо военнослужащих погибли.

Авария произошла в понедельник на 28-м км Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов с военными врезался грузовик.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады областной станции скорой помощи, центра медицины катастроф, а также привлечена санитарная авиация. Пострадавшие доставлены в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, который является аттестованным лечебным учреждением по травмам в результате ДТП и к тому же расположен поблизости от места происшествия.

Как писал NEWS.ru, военные автобусы, в которых ехали солдаты-срочники и четверо офицеров, столкнулись с грузовиком, следовавшим в попутном направлении. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением.