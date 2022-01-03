В результате ДТП в Белоруссии больше 40 россиян были госпитализированы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:42, 03 января 2022
Фото: МВД Республики Беларусь
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Число пострадавших в ДТП в Витебской области Белоруссии превысило 40 человек, в то время как шесть россиян находятся в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Белоруссии.
Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — легкой степени, — передаёт РИА Новости.
В Витебской области Белоруссии в понедельник, 3 января, автобус врезался в легковую машину. Сообщается, что туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте.
Ранее поступала информация, что 25 россиян были госпитализированы, трое из них находились в тяжёлом состоянии.