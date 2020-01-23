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Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в провинции Хубэй. Скончался 80-летний мужчина. Об этом сообщили власти Китая.

Министерство финансов КНР готово выделить около одного миллиарда юаней на борьбу с эпидемией, которая началась из-за коронавируса. Вспышка пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Однако средства...