Пять автомобилей столкнулись в ТиНАО. В результате ДТП один человек погиб а двое пострадали.
В районе Троицка на Калужском шоссе в сторону области произошло столкновение пяти автомобилей. В результате один человек погиб и двое получили травмы, — сообщает пресс-служба МВД.
На данный момент на месте аварии работает полиция и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все детали инцидента. Пострадавшие доставлены в больницу.
Как писал NEWS.ru ранее, два человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и поезда на Ярославском шоссе.
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