В реке, впадающей в Умбозеро, превышена концентрация алюминия

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Экстренные службы обнаружили высокую концентрацию алюминия в реке Вуоннемйок, впадающей в Умбозеро в Мурманской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, концентрация алюминия почти в 70 раз выше нормы.

Накануне на поверхности Умбозера было обнаружено мутно-бирюзовое пятно неизвестного происхождения. Причина окрашивания воды пока не установлена. Был проведён забор проб. На месте был оперативно выполнен облёт территории, также ведётся космический мониторинг со спутника. Над проблемой работает комиссия по ЧС и пожарной безопасности. Так, были приняты решения об усилении мониторинга развития обстановки.

В экстренных службах предположили, что пятно может исходить из заброшенной шахты, которая принадлежит обанкротившемуся ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». На месте происшествия дежурит оперативная группа главка МЧС по региону, спасатели готовы к оперативному реагированию.

Как писал NEWS.ru, 17 июня в пресс-службе регионального МЧС заявили, что появившееся пятно на Умбозере пятно не повлияет на обеспечение водой населённых пунктов, поскольку ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.

Разливы загрязняющих веществ и утечки технической воды на территории двух крупных предприятий рядом с Умбозером в Мурманской области не обнаружены.

Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.