В районе пропажи судна в Японии обнаружили уже семь человек

Спасатели обнаружили ещё трёх человек в районе острова Хоккайдо, где исчез круизный лайнер KAZU 1. О состоянии потерпевших пока ничего неизвестно, всего спасено семь человек, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что первые спасённые были без сознания. Всего на борту судна находилось 26 человек. Поисково-спасательная операция около Хоккайдо продолжается.

Судно KAZU 1 вышло утром 23 апреля из порта Уторо на острове Хоккайдо. Около 13:15 по местному времени (07:15 мск) спасатели получили сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что сотрудники японского Управления безопасности на море не смогли обнаружить у берегов Хоккайдо тонущее судно. К спасательной операции привлекли вертолёты и корабли Управления безопасности. Позже на поиски людей направили служащих сил самообороны страны.