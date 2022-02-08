В районе «Лужников» в Москве заметили сильные клубы дыма

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В Свердловской области проводница выпала из вагона поезда и была насмерть сбита другим составом. Инцидент произошёл на перегоне между станциями Марамзино и Калюткино, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как установлено, женщина выпала из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Оренбург. Причина, по которой она оказалась на рельсах, пока не выяснена. После падения проводница пошла вдоль ж/д путей. Машинист...