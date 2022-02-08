В районе «Лужников» в Москве заметили сильные клубы дыма

В районе стадиона «Лужники» в Москве произошёл пожар. Были заметны сильные клубы дыма, передаёт РИА Новости. По данным экстренных служб, на Лужнецкой набережной загорелись бытовки.
Возгорание
В 09:33 в дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1, — сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
В настоящий момент пожар потушен. Горела бытовка на площади восемь квадратных метров. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось о гибели двух человек при пожаре в многоэтажном жилом доме на западе Москвы. Загорелась квартира на первом этаже на улице Большая Филёвская. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.