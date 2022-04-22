В районе Курильских островов произошло землетрясение

Спасатели обнаружили ещё трёх человек в районе острова Хоккайдо, где исчез круизный лайнер KAZU 1. О состоянии потерпевших пока ничего неизвестно, всего спасено семь человек, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что первые спасённые были без сознания. Всего на борту судна находилось 26 человек. Поисково-спасательная операция около Хоккайдо продолжается. Судно KAZU 1 вышло утром 23 апреля из порта Уторо на...