В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясениеВ районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Сейсмологи островного филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов. Эпицентр подземных толчков находился в 127 км от необитаемого острова Симушир, сообщает РИА Новости.
Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова
Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра, — добавила сейсмолог.
По её словам, данных об ощутимости не было.
Ранее стало известно, что на юге Боснии и Герцеговины в Столаце из-за землетрясения магнитудой 5,6 на жилой дом сошла скала, в результате чего погибла женщина. Подземные толчки зафиксировали вечером 22 апреля. Эпицентр землетрясения мог находиться ориентировочно на глубине 5 км.