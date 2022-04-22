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Происшествия

В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
07:25, 24 апреля 2022
В районе Курильских островов произошло землетрясение
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Сейсмологи островного филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в районе Курильских островов. Эпицентр подземных толчков находился в 127 км от необитаемого острова Симушир, сообщает РИА Новости.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова уточнила, что произошло землетрясение 24 апреля в 12:35 по местному времени (04:35 мск).

Эпицентр находился в 127 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра, — добавила сейсмолог.

По её словам, данных об ощутимости не было.

Ранее стало известно, что на юге Боснии и Герцеговины в Столаце из-за землетрясения магнитудой 5,6 на жилой дом сошла скала, в результате чего погибла женщина. Подземные толчки зафиксировали вечером 22 апреля. Эпицентр землетрясения мог находиться ориентировочно на глубине 5 км.

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