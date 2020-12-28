В районе крушения судна «Онега» нашли спасательные круги

https://static.news.ru/photo/c198ec46-490f-11eb-aa16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море найдены три спасательных круга. Членов экипажа траулера спасателям обнаружить не удалось.

Всё указывает на то, что 17 человек погибли. Предварительно, все они утонули, — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

В МЧС отмечают, что поисковая операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. Высота волн в районе крушения достигает четырёх метров, а температура воздуха составляет минус 20 градусов. Кроме того, поискам рыбаков препятствует короткий световой период.

Об инциденте с траулером стало известно утром 28 декабря. Он затонул вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек. Спасены двое их них — Владислав Буторин и Руслан Катюхин. По их словам, они до последнего держались вместе с матросом Юрием Шевцовым, но вскоре тот исчерпал все силы и утонул. О судьбе остальных членов экипажа спасённые рыбаки ничего не знают.

В поисках остальных рыбаков задействовано судно «Войков». В район операции также направлен самолёт Ил-38 Минобороны РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что в МЧС считают наиболее вероятной причиной затопления судна крен при вытягивании трала. Первоначально предполагалось, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения. В Росрыболовстве допускают, что причиной гибели траулера могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.