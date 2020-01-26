Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в Twitter. Об этом
Наибольшее число обращений (47%) поступает на работу приложения с iPhone или iPad. Ещё 16% пользователей не могут воспользоваться Twitter с Android, а 35% — открыть десктоп-версию.
Больше всего жалоб поступает из США, Японии и Европы. Также с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 января 2020 года пользователи по всему миру пожаловались на работу соцсети Facebook и сервисов Google.
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