https://static.news.ru/photo/ab5316f2-407b-11ea-8491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Наибольшее число обращений (47%) поступает на работу приложения с iPhone или iPad. Ещё 16% пользователей не могут воспользоваться Twitter с Android, а 35% — открыть десктоп-версию.

Больше всего жалоб поступает из США, Японии и Европы. Также с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 января 2020 года пользователи по всему миру пожаловались на работу соцсети Facebook и сервисов Google.