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В Пятигорске загорелся цех производителя мороженого

17:55, 29 января 2022
В Пятигорске загорелся цех производителя мороженого Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На предприятии «Холод» в Пятигорске загорелся компрессорный цех, пожар зафиксирован на площади 600 квадратных метров, существует опасность распространения огня, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. По имеющимся в ведомстве данным, пострадавших и погибших нет. Идёт процесс эвакуации жителей близлежащих домов.

В Пятигорске, на улице Козлова, дом 39, ЗАО «Холод», на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники, — говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, пострадавших и погибших нет.

Городские власти эвакуируют людей, проживающих рядом с хладокомбинатом, об этом проинформировал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьёзное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности, — написал Ворошилов в Instagram.

Ситуация находится на контроле губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Ситуация на контроле. Направил в Пятигорск моего заместителя Юрия Михайловича Коваленко. На постоянной связи с ним и с главой Дмитрием Юрьевичем Ворошиловым. При необходимости городу окажем всё необходимое содействие, — сообщил глава региона в Instagram.

Ранее в центре Москвы во вторник, 25 января, загорелся бизнес-центр на Баррикадной. На опубликованных кадрах было видно, что дым валил с верхних этажей здания. Возгорание было оперативно потушено, данных о пострадавших нет. Люди сами покинули здание до приезда подразделения спасателей.

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