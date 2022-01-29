В Пятигорске загорелся цех производителя мороженого

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В деревне Ермолино Московской области обнаружили четырёхмесячного заблудившегося тигрёнка, бродившего по улицам, сообщил портал Dubna.ru. Зверя увидели местные жители и сообщили в полицию. Однако до прибытия стражей порядка животное скрылось. К поиску были подключены правоохранительные органы и инспекторы охотнадзора. Местная администрация обратилась к жителям с рекомендацией воздержаться от выходов на улицу, особенно детям.

В итоге общими усилиями тигра поймали к 12:30 мск. Его хозяином оказался мужчина, проживающий в деревне Красная Горка недалеко от Дмитрова. Полицейские выясняют, каким образом животное сбежало от хозяина и...