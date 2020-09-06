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В Пятигорске на панно, посвящённом ВОВ, показали порно

12:08, 06 сентября 2020
Мемориальное панно «Мы победили!» Мемориальное панно «Мы победили!» Фото: pyatigorsk.org

На мемориальном панно в Пятигорске с именами участников Великой Отечественной войны неизвестные продемонстрировали порнографические материалы. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Ставропольскому краю. По его данным, вечером 5 сентября после проведения торжественных мероприятий на панно были продемонстрированы не фотографии ветеранов, а порнографические ролики.

По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе.

Панно с информацией об участниках Великой Отечественной войны находится на территории Комсомольского парка в Пятигорске. Оно содержит сведения о более чем 8 тыс. солдат. Открытие мемориального панно было приурочено к 75-летию Великой Победы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что школьникам в казахском Нур-Султане включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. После этого ученикам напомнили о мерах безопасности.

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