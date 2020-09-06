В Пятигорске на панно, посвящённом ВОВ, показали порно

На мемориальном панно в Пятигорске с именами участников Великой Отечественной войны неизвестные продемонстрировали порнографические материалы. Полиция проводит проверку.
Об этом
По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе.
Панно с информацией об участниках Великой Отечественной войны находится на территории Комсомольского парка в Пятигорске. Оно содержит сведения о более чем 8 тыс. солдат. Открытие мемориального панно было приурочено к 75-летию Великой Победы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что школьникам в казахском Нур-Султане включили порнографический ролик во время урока через сервис Zoom. После этого ученикам напомнили о мерах безопасности.
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