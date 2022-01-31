В Пскове загорелся склад с резиной. Площадь возгорания составляет порядка 900 квадратных метров. К месту происшествия, чтобы справиться с пламенем, прибыл пожарный поезд, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поступило сообщение о пожаре на площади 900 квадратных метров на складе с резиной, — сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что для борьбы с возгоранием к тушению привлекли 37 человек и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается. Также пока неизвестно, нанёс ли дым от горящей резины какой-либо ущерб жителям города и экологии региона.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения при взрыве бытового газа в подмосковном Серпухове. Разрушена половина частного дома. Пострадавшими в результате несчастного случая стали мужчина, женщина и ребёнок. Все они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. В результате взрыва пожара не последовало.