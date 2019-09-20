https://static.news.ru/photo/0518dbe2-dc48-11e9-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами, проживающую в Стерлитамакском районе Башкирии, не берут в детский сад. При этом ребёнку не позволяют оформить инвалидность. Она живёт вместе с родителями в доме без воды и отопления. Известно, что продукты питания семье привозят волонтёры.

По этому вопросу высказался глава региона Радий Хабиров. Он заявил, что власти помогут решить данную проблему.

По факту сообщения прокуратурой Башкирии также организована проверка.

Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребёнка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования, — приводит сообщение от прокуратуры региона РИА Новости.

Однако власти района сообщили журналистам свою версию происходящего. По их словам, раньше родители ребёнка не обращались в детсад. В районной администрации заявили, что девочка, конечно, будет ходить в дошкольное учреждение.

Как ранее писал News.ru, причины и обстоятельства, которые привели к пожару в ТЦ «Максим» во Владивостоке, изучит прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧП в крупнейшем торговом центре города.