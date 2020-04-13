В Приморье скончался старейший в регионе ветеран ВОВ

https://static.news.ru/photo/bc7195c6-7d4d-11ea-93ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Официальный сайт Правительства Приморского края

Эфим Гольдберг, старейший ветеран Великой Отечественной войны в Приморье, скончался 12 апреля в возрасте 106 лет. Об этом сообщили представители регионального правительства.

Власти отметили, что Гольдберг был известен не только как старейший в Приморье ветеран ВОВ, но и как поэт, ветеран арктических походов и общественный деятель.

Глава региона Олег Кожемяко обратился к родственникам покойного со словами соболезнования. Он назвал Гольдберга «необыкновенной личностью» и «образцом порядочности, мужества и силы воли».

Также об уходе из жизни ветерана высказался мэр Владивостока Олег Гуменюк. По его словам, вся жизнь Гольдберга — пример невероятной стойкости, человеческого духа и таланта. Глава города заявил, что часть жизни Гольдбрерга прошла именно во Владивостоке, что является предметом городской гордости.

Ветеран родился в Белоруссии, в городе Борисов 15 марта 1914 года. После службы в армии поступил на исторический факультет Московского педагогического института, но окончить его не успел — началась война. С 1 октября 1943 года служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта, прошёл путь от командира взвода до помощника начальника штаба бригады. Дошёл до Берлина и лично расписался на Рейхстаге, передаёт РИА Новости.

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