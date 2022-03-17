В Приморье похитительницы трёх человек два года жили на их пенсию

Две жительницы Приморья в 2018 году похитили семью из трёх человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий. В настоящее время похитительницы задержаны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным ведомства, две жительницы города Арсеньева в Приморском крае
Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), — говорится в сообщении прокуратуры.
В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» убил и расчленил жену, а затем придумал историю про её исчезновение. Мать шестилетней девочки была мертва с 31 августа прошлого года, и всё это время супруг разыгрывал историю с её отъездом в Дубай.
Также сотрудники органов правопорядка задержали в Волоколамске 36-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Мужчина и его супруга находились на стадии бракоразводного процесса. По предварительным данным, он совершил преступление в своём гараже на почве личных неприязненных отношений.