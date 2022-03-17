В Приморье похитительницы трёх человек два года жили на их пенсию

Две жительницы Приморья в 2018 году похитили семью из трёх человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий. В настоящее время похитительницы задержаны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, две жительницы города Арсеньева в Приморском крае похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Семью удерживали до мая 2020 года. Всё это время похитительницы забирали их пенсии.

Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» убил и расчленил жену, а затем придумал историю про её исчезновение. Мать шестилетней девочки была мертва с 31 августа прошлого года, и всё это время супруг разыгрывал историю с её отъездом в Дубай.

Также сотрудники органов правопорядка задержали в Волоколамске 36-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве жены. Мужчина и его супруга находились на стадии бракоразводного процесса. По предварительным данным, он совершил преступление в своём гараже на почве личных неприязненных отношений.