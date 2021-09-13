Читайте нас в Google Новости

В Приморье погиб контрактник в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами. В настоящий момент проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

Его тело было обнаружено без признаков жизни 13 сентября.

По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, — сказали в ТОФ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информации о погибшем военном в настоящий момент нет. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни скончался генерал армии Виктор Казанцев, командовавший объединённой группировкой войск на Северном Кавказе во вторую чеченскую войну. Казанцев командовал войсками с августа 1999-го по апрель 2000 года.

Герой России умер в больнице утром 14 сентября после продолжительной болезни. Как уточнили в Клубе военачальников, он умер в районе семи утра в Краснодаре.