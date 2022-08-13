В Приднестровье семилетняя девочка подожгла квартиру от скуки

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В Бендерах (Приднестровье) семилетняя девочка подожгла квартиру, передает Telegram-канал SHOT. Сначала она от скуки подожгла бумажки и детские игрушки, но когда детская шалость вышла из-под контроля и начался пожар, испуганный ребенок выбежал на улицу. В это время мать пыталась потушить огонь, но он уже распространился по всей квартире. Девочка, судя по ее эмоциям, не жалеет о случившемся.

Там были бумажка, игрушка, вещи мои, мамы... Всё загорелось! Конечно, сильно горело. Я выбежала из квартиры. Ветер как всколыхнул, сильно полыхнуло. Мама принесла одно ведро воды, а второе она не успела, — рассказала она с улыбкой.

На видео, которое опубликовал канал, видно, что вся квартира покрылась копотью и толстым слоем сажи. Большая часть мебели и вещей сгорела. Там сейчас разбирают вещи, которые еще уцелели после пожара.

Ранее в Волгограде пятиклассница подожгла школу № 92. Девочка во время прогулки с подружкой засунула под дверь учебного заведения горящий листок бумаги. В результате поджога огнем было охвачено около 10 кв. м. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание. Свой поступок девочка объяснила шалостью.