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Российское посольство в Турции прокомментировало сообщения об изъятии внутренних органов у погибшей 16-летней россиянки. Согласно данным ведомства, внутренние органы умершей могли понадобиться турецкой стороне для проведения судмедэкспертизы.

Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углублённого токсикологического и гистопатологического анализа, — заявила пресс-секретарь Ирина Карасёва.

Как сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Telegram-канал «Подъём», результаты экспертизы будут озвучены после всех необходимых исследований.

Инцидент произошёл в июле. Софию Ланшакову доставили в одну из частных клиник с подозрением на инфекцию. У девочки сильно заболел живот. Медики диагностировали острый аппендицит, однако, по словам отца девушки, не проводили должного лечения, в результате чего она скончалась. Позднее родители умершей заявили об исчезновении её внутренних органов.

Ранее в турецкой клинике заявили, что 16-летняя жительница Красноярска поступила к ним в тяжёлом состоянии. По словам директора медучреждения, родители девушки поздно обратились к медикам. Мать россиянки несколько дней принимала боль в животе дочери за обычное расстройство и лечила дочь активированным углём, писал News.ru.