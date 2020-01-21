Истребитель МиГ-29 22-й тактической авиабазы, расположенной близ польского города Мальборк, во время полёта потерял тормозной парашют. Предмет весом около 20 кг летел к земле как пуля, считают эксперты.
Инцидент произошёл 14 января, однако найти парашют пока не удалось. Пилоты сравнивают это с поиском иголки в стоге сена,
28 ноября 2019 года Польша возобновила использование истребителей МиГ-29. Приостановка была связана с аварией в Мазовецком воеводстве, которая произошла в марте 2019 года. Тогда истребитель сломался в воздухе, пилоту пришлось катапультироваться. В декабре 2019 года польское Министерство обороны признало превосходство российских МиГ-29 над американскими F-35, писал NEWS.ru.
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