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В полиции назвали причину смерти двоих детей в Москве

11:20, 18 ноября 2020 41
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стала известна причина смерти двоих малолетних детей в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия (удушье), — говорится в сообщении.

Тела детей трёх и пяти лет обнаружил в квартире на Тайнинской улице их отец. 32-летний мужчина был в разводе с их матерью, однако супруги продолжали жить вместе в съёмной квартире. Вернувшись домой, он нашёл девочку и её младшего брата мёртвыми, женщина же находилась в неадекватном состоянии.

Известно, что она ранее жаловалась на подавленное моральное состояние. 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук даже обращалась за помощью к врачам по поводу расстройства личности.

Отмечается, что внешних признаков насильственной гибели малышей не обнаружено. Как писал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства детей. На причастность к преступлению проверяется мать, с ней работают следователи.

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