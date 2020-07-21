Полиция считает, что террорист в Луцке не блефует

https://static.news.ru/photo/c0f9d3a2-cb3f-11ea-a244-fa163e074e61_660.jpg Максим Кривошей Фото: pershyjnews/facebook.com

У полиции Украины есть вся информация о мужчине, взявшем в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Об этом сообщил источник.

По данным портала «Наш Луцк Life», опубликованным в Twitter, мужчина по имени Кривошей Максим Степанович является «очень подготовленным террористом-фанатиком» и настроен он серьёзно.

В полиции есть вся информация про луцкого террориста. Это Кривошей Максим Степанович, прописан официально в Дубно. Силовики уже составили его психологический портрет. Источник сообщает, что этот луцкий террорист-фанатик очень подготовленный и не «блефует», — отмечается в сообщении.

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Мужчина, захвативший пассажирский автобус в Луцке на западе Украины, через заложников уже связался с их родственниками по телефону. Сын одной из заложниц Александр Думанский предоставил журналистам запись их разговора.

Полицейские ведут с террористом переговоры. Силовики утверждают, что внятных требований он не выдвигает. В Twitter захватчик сообщает, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

До этого в Нацполиции Украины сообщили, что Кривошей имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. В автобусе сейчас находятся примерно 10 заложников.

Кривошей захватил автобус утром 21 июля на Театральной площади. Он два раза выстрелил в сторону приехавших сотрудников правоохранительных органов и бросил в них гранату, она не сдетонировала.

Как писал NEWS.ru, в автобусе с заложниками в Луцке могут быть дети и беременные.