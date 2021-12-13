В подмосковном монастыре сработало самодельное взрывное устройство

В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина и подросток, сообщил «Интерфаксу» источник в скорой помощи. По некоторым данным, число раненых может достигать восьми человек.

Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронёс туда самодельную взрывчатку и привёл её в действие, — сказал собеседник.

По информации Telegram-канала «112», самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С. В результате взрыва пострадал он сам, а также 15-летний подросток, которого с ожогами и рваными ранами ног госпитализировали в больницу.

По данным ТАСС, ранения получили восемь человек, в том числе семеро детей.

В прокуратуре ЧП в монастыре назвали нападением.

Ранее полиция Иркутска задержала мужчину, устроившего взрыв в лифте многоэтажного дома на улице Конева. В результате происшествия пострадал 30-летний житель дома Виктор Молчанов. Он получил контузию, а также множественные травмы рук и ног. Инцидент произошёл днём 30 ноября. На допросе задержанный 50-летний Александр Черников рассказал, что хотел подорвать соседа из мести. По его словам, он собрал самодельное взрывное устройство, поместил его в кабину лифта, затем дождался, когда Молчанов зайдёт в него, и привёл устройство в действие. После взрыва кабина лифта рухнула вниз.