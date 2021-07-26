В подмосковном лесу обнаружили тело преподавателя столичного вуза

В подмосковных Мытищах обнаружено тело преподавателя одной из кафедр Финансового университета при правительстве РФ. Как сообщает KP.RU, труп молодой женщины нашли собаки в лесу.

По данным источника издания, местные жители вечером выгуливали собак в лесу недалеко от жилых домов. В какой-то момент животные не прибежали назад к хозяевам, тогда им пришлось самим идти искать своих питомцев. Как выяснилось, собак заинтересовало что-то лежащее на земле. При ближайшем рассмотрении это оказалась женщина без признаков жизни.

Прибывшая полиция быстро установила личность погибшей и направила её тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В настоящее время правоохранители разыскивают всех, кто видел женщину накануне её смерти.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлерова были найдены жестоко убитые жена и сын бывшего адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Как оказалось, тела пролежали в помещении две недели. Когда сотрудники начали искать главу семейства, выяснилось, что мужчина погиб ещё 16 июля, на станции Ручьи его сбила электричка. Специалисты предполагают, что жестоко убить семью мог сам бывший адмирал ВМФ.