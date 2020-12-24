В подмосковном Егорьевске нашли мёртвого ребёнка в цехе переработки отходов

https://static.news.ru/photo/3253e508-45fa-11eb-9ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске был найден младенец. Ребёнок был задушен.

Инцидент произошёл на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». 22 декабря там было обнаружено тело новорождённого мальчика, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что сейчас устанавливаются все причастные к преступлению. При этом в убийстве подозревается мать ребёнка. Известно, что мусорные отходы, подлежащие переработке на данном комплексе, доставляются из городов Егорьевск, Коломна, Воскресенск, Раменское, Москва.

Как писал NEWS.ru, годовалый ребёнок погиб в Москве после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери.

Трагический инцидент произошёл в Новой Москве (ТиНАО), в доме по улице Лётчика Ульянина. Малыш упал с 13-го этажа. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Позже подозреваемую в убийстве женщину задержали.