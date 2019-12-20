В автобусе 14-го маршрута в подмосковном Реутове обнаружен полиэтиленовый пакет с устройством, похожим на бомбу. Предварительная проверка кинологов показала, что внутри находится взрывчатка.
Большой пакет, обмотанный скотчем и проводами, находился за сиденьем.
В настоящее время на месте работают спецслужбы. На место также выехали бригады скорой помощи. Ближайший район был оцеплен,
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные продолжают сообщать о взрывных устройствах, заложенных в столичных детских садах и школах. Были «заминированы» около десяти средних образовательных учреждений и несколько дошкольных. В некоторых заведениях была объявлена эвакуация.
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