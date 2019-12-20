https://static.news.ru/photo/52f77914-233c-11ea-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В автобусе 14-го маршрута в подмосковном Реутове обнаружен полиэтиленовый пакет с устройством, похожим на бомбу. Предварительная проверка кинологов показала, что внутри находится взрывчатка.

Большой пакет, обмотанный скотчем и проводами, находился за сиденьем.

В настоящее время на месте работают спецслужбы. На место также выехали бригады скорой помощи. Ближайший район был оцеплен, пишет «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные продолжают сообщать о взрывных устройствах, заложенных в столичных детских садах и школах. Были «заминированы» около десяти средних образовательных учреждений и несколько дошкольных. В некоторых заведениях была объявлена эвакуация.