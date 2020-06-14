В подмосковной реке обнаружили пятно загрязнения, растянувшееся на 8 км

https://static.news.ru/photo/1081bbb0-ae4e-11ea-aaa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/marina4848-5308462

На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре образовалось восьмикилометровое пятно серебристо-коричневого цвета. Специалисты Минэкологии выясняют причины загрязнения.

Пятно растянулось на протяжении 8 км в районе деревни Красные ворота. Проведены исследования параметров качества атмосферного воздуха, превышения не выявлено. В настоящее время проводится забор проб воды, — отметили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной инцидента мог стать аварийный сброс сточных вод. За прошедшие двое суток было обильное количество осадок. Местные жители жалуются на неприятный запах и появление плёнки на поверхности реки, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, утечка дизельного топлива произошла 29 мая в Норильске. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.