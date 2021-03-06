В подмосковной квартире нашли трупы жениха и невесты

https://static.news.ru/photo/224f6b00-7f48-11eb-a14c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ванной одной из квартир посёлка Горки Ленинские Видновского района Московской области вечером 6 марта были обнаружены трупы двух молодых людей.

Как сообщает «МК», тела 28-летнего мужчины и 20-летней девушки обнаружила мать молодого человека. Они оба лежали в ванне. Причина смерти выясняется. Со слов матери, погибшие собирались скоро пожениться.

Как писал NEWS.ru, тело мужчины без головы и рук нашли в Тракторозаводском районе Волгограда. Труп был обнаружен у посёлка Дачный на берегу реки Мокрая Мечетка. На него наткнулся один из местных рыбаков, который и сообщил о находке в полицию. После того, как вмёрзшее в лёд тело было извлечено спасателями, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить время и причину смерти неизвестного, личность которого в настоящее время выясняется.

По мнению следователей, гибель мужчины носит некриминальный характер. Они полагают, что отсутствие головы и конечностей — результат гнилостных изменений и объедания тела животными. Также предполагается, что погибший ранее мог быть объявлен в розыск как пропавший без вести.