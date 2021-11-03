В Подмосковье жильцы выстрелили в ремонтников лифтов из-за сильного шума

В Подмосковье жильцы многоквартирного дома выстрелили в ремонтирующих лифты работников из-за сильного шума. Инцидент произошёл в Балашихе на Чистопольской улице, дом 30, сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно имеющейся информации лифты по указу губернатора области требовалось поменять в ускоренном режиме, поэтому у рабочих имелось разрешение на проведение ремонтных работ в ночное время. Это было сделано для удобства самих жильцов, иначе им пришлось бы ходить пешком.

Однако обитателей квартир, расположенных на нижних этажах, не устроил шум и грохот. Вначале конфликта они вызвали полицию, затем затеяли драку с мастерами, а когда лифтёры оказались сильнее, в ход пошли аргументы в виде стрелкового оружия.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее появилась информация о том, что в Красноярке во время проведения матча между школьными командами один из болельщиков выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего футболиста. Спортсмен не получил серьёзных повреждений.